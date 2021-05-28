شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: معرفة منشأ كورونا عملية «تسممها السياسة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الجمعة، إن البحث عن منشأ فيروس كورونا هو مسعى "تسممه السياسة"، وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر لمساعديه بالعثور على إجابات.

ومنذ تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019، يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.

وقال رايان للصحفيين: "نود أن يفصل الجميع، إذا استطاعوا، بين السياسة والعلم في هذه القضية. هذه العملية برمتها تسممها السياسة".

وقضى فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية أربعة أسابيع في ووهان والمناطق المحيطة بها مع باحثين صينيين وقالوا في تقرير في مارس إن من المرجح أن يكون الفيروس قد انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر.