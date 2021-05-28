شرطة الديوانية توضح حقيقة الاعتداء على منتسبيها

بغداد - ياسين صفوان - بينت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، حقيقة حدوث اعتداء على منتسبيها.

وقالت القيادة في بيان، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "نشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر يتعلق باعتداء عدد من الاشخاص على منتسبي شرطة الديوانية، وتود قيادة شرطة الديوانية ان توضح لكم بأنه لاصحة لهذا الخبر ولم يحصل أي اعتداء على رجال الشرطة".



وأوضحت، أنه "كانت مشاجرة بين ٧ أشخاص مخمورين فيما بينهم تم القاء القبض عليهم من قبل شرطة النجدة وارسالهم إلى مركز شرطة الديوانية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

