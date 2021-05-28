محكمة تركية تمهد لسجن غريم أردوغان 4 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبلت محكمة تركية، الجمعة، لائحة اتهام تطالب بالسجن أكثر من 4 سنوات بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خصم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وطلب المدعي العام عقوبة السجن بحق إمام أوغلو لوصف قرار أعضاء المجلس الأعلى الإنتخابي بإبطال نتائج الانتخابات البلدية في 31 مارس/ آذار 2019 بـ"الغباء"، والتي فاز فيها.



وبينما كان يتقدم بـ13 ألف صوت فقط أمام مرشح الحزب الحاكم المدعوم من أردوغان في الاقتراع الذي تم إبطاله، فاز إمام أوغلو على خصمه بما يقارب 800 ألف صوت في الانتخابات الجديدة التي أجريت في يونيو/حزيران من العام نفسه.

وأكدا أن تصريحاته ضد السلطة الانتخابية كانت مجرد "انتقاد حاد"، رفض إمام أوغلو تهمة الإهانة.

وإمام أوغلو المنتمي إلى حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، يعتبر أحد أبرز خصوم اردوغان.

ويستهدف إمام أوغلو بانتظام بتحقيقات إدارية أو قضائية، آخرها مطلع مايو/ أيار بسبب وضع يديه خلف ظهره أثناء زيارة ضريح سلطان.

وغالبًا ما يصفه المراقبون بأنه منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023، بعدما ألحق إمام أوغلو هزيمة بأردوغان من خلال إنهاء 25 عامًا من حكم حزبه في إسطنبول أكبر مدن تركيا.