شكرا لقرائتكم خبر عن مالي..المحكمة الدستورية تعين قائد المجلس العسكري أسيمي جويتا رئيساً انتقالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - (وكالات)

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي،الجمعة، تعيين قائد المجلس العسكري، الجنرال أسيمي جويتا رئيساً انتقالياً للبلاد.

وجاء تعيين جويتا، بعد ساعات من إعلانه نيّته تشكيل حكومة من ائتلاف معارضة، في مسعى لحشد دعم محليّ، في ظلّ مطالبة الدول الأجنبية الشريكة بعودة المدنيين إلى السلطة.

وقال جويتا خلال اجتماعه مع سياسيين ومدنيين في باماكو: «نطلب دعمكم حتى يؤول منصب رئيس الحكومة إلى حركة 5 يونيو /حزيران».

وأضاف: «في الأيام المقبلة، ستكون مهمة رئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه هي إجراء مشاورات واسعة بين مختلف الفئات، وجميع الماليين معنيون بها، بهدف تشكيل حكومة توافق».

وتابع: «ليس لدينا خيار آخر. إما أن نتفق على التكاتف لإنقاذ بلدنا، وإما أن نشن حروباً سرية، ونفشل جميعاً». ورحب عدة قادة في حركة 5 يونيو/حزيران بدعوة الكولونيل.

وقال شوجويل كوكالا مايجا، وهو أحد الشخصيات البارزة في الائتلاف، إن الدعوة للتعاون «ذهبت مباشرة إلى قلوبنا».

وصرح المتحدث باسم الحركة جميل بيطار للصحفيين: «أقول ذلك رسمياً، الاسم الذي اقتُرِح لمنصب رئيس الحكومة هو اسم شوغويل مايجا».

وكان الكولونيل ومحيطه قد أعدوا الرأي العام لتوليه قيادة الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي، الذي جعل منه الرجل القوي للبلاد.

وأثار ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر، إدانة دولية واسعة النطاق، وشكوكاً حول الالتزام بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين.

وتظاهر مئات الماليين في باماكو بعد ظهر الجمعة لإعلان دعمهم للعسكريين، كما طالبوا بأن تلعب روسيا دوراً في البلاد.

ورفع المتظاهرون صوراً للمجموعة العسكرية وعلماً روسياً.

ولوحت فرنسا والولايات المتحدة، المنخرطتان عسكرياً في منطقة الساحل، باتخاذ تدابير مضادة. كما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بتدابير مماثلة من خلال بعثة أوفدت هذا الأسبوع إلى باماكو.

وأفرج العسكريون عن الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين، وهي بادرة اعتبرت موسكو، الجمعة، أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». وسينظر رؤساء دول وحكومات «إيكواس» مرة أخرى بالوضع في مالي الأحد في غانا.

وكانت المجموعة فرضت عقوبات على مالي بعد انقلاب العام الماضي، قبل أن ترفعها بعد تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين، والالتزام بتنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، لكن الوضع تبدل الآن مع عزل المسؤولَين.