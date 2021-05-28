شكرا لقرائتكم خبر عن كندا.. اكتشاف رفات 215 طفلاً في موقع مدرسة بكندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورونتو - رويترز

وصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، العثور على رفات 215 طفلاً في موقع كان مدرسة لأبناء السكان الأصليين في بلاده بأنه يـ«فطر القلب».

وكتب ترودو في تغريدة على حسابه في «تويتر» قائلاً: إن تلك الأنباء «تفطر قلبي. إنها تذكرة مؤلمة بفصل قاتم ومشين في تاريخ بلادنا».

وقالت إحدى أكبر المجموعات التي تشعبت من شعب شوسواب من السكان الأصليين، إن الأطفال كانوا تلامذة في مدرسة كاملوبس الداخلية في كولومبيا البريطانية التي أغلقت عام 1978، وإن الرفات عثر عليها بمساعدة متخصص في الرادارات الكاشفة عن طبقات الأرض.

وكان النظام التعليمي الداخلي في كندا يفصل أبناء السكان الأصليين عن ذويهم قسراً، وخلص تحقيق أجري على مدى ست سنوات في ممارسات النظام الذي ألغي وصدر تقريره في 2015 إلى أنه كان يشكل «إبادة ثقافية جماعية».

ووثق التقرير تعرض الأطفال لانتهاكات جسدية مروعة، ولاعتداءات وسوء تغذية وفظائع أخرى عانى منها ما يصل إلى 150 ألف طفل في تلك المدارس التي بدأت منذ أربعينات القرن التاسع عشر، وحتى تسعينات القرن العشرين. واعتذرت الحكومة الكندية في 2008 رسمياً عن نظام تلك المدارس.