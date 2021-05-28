شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يستقبل لوكاشينكو.. وموسكو تنتقد قراراً أوروبياً بحظر التحليق في أجواء بيلاروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقر إقامته الصيفي في سوتشي، عصر أمس الجمعة، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وهو لقاء مقرر منذ فترة، غداة فتح تحقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

وبحث الزعيمان في سوتشي على ساحل البحر الأسود، في جنوب روسيا، في شؤون التكامل الاقتصادي، من دون أن يطرأ أي تغيير على جدول أعمال اللقاء على ما يبدو ليشمل قضية تحويل مسار طائرة «راين إير». ومشروع التكامل بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين تتطلع إليه موسكو منذ فترة طويلة، وفي «المشاريع المشتركة ولا سيما الاقتصادية»، كما كتب الكرملين على موقعه الإلكتروني.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حدد، أمس الأول الخميس، توجه اللقاء بتأكيده أن الغرب يجب أن «يكفّ عن شيطنة الذين لا يحبهم».

ويصر الكرملين على موقفه الذي عبر عنه المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، قائلاً إنه لا يوجد سبب للتشكيك في تفسيرات بيلاروس بأنها غيرت مسار الطائرة التابعة لشركة «راين اير»، الأحد الماضي، بسبب إنذار بوجود قنبلة، ولم تكن تعلم بوجود الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش على متنها.

لكن بوتين قد لا يكون مطمئناً لتهديدات بروكسل بفرض عقوبات على مينسك قد تؤثر في نقل الغاز الروسي عبر بيلاروسيا. وتشكل عائدات مرور الغاز الروسي عبر أراضي بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي، مصدر موارد كبيرة لمينسك التي تعتمد بشكل كبير اقتصادياً على «الأخ الأكبر» الروسي.

لكن حالياً، وبدعم من موسكو، لا يصدر لوكاشينكو أي إشارة تدل على رغبته في الاستسلام للضغوط المتزايدة.

ويتمثل آخر هذه الضغوط في ما أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي بعد اجتماع طارئ، أمس الأول الخميس، عن إجراء تحقيق حول شرعية تغيير مسار الطائرة. وقالت «إيكاو» في بيان إنّها قرّرت فتح تحقيق من أجل «تقصّي حقائق» ما حصل، مشدّدة على «أهمية إثبات وقائع ما حدث والتحقّق ممّا إذا حصل انتهاك لقانون الطيران الدولي من قبل دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي، بما في ذلك اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي ومرفقاتها». وأضافت المنظمة أنّها تدعو «جميع الدول الأعضاء في «إيكاو» وسائر الأطراف المعنيين إلى التعاون مع هذا التحقيق».

واتّخذت «إيكاو» هذا القرار خلال اجتماع مغلق طارئ عقدته هيئتها الإدارية بمشاركة أعضائها ال36. واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي بتوصيته شركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية تصرف «بطريقة غير مسؤولة ما يعرّض سلامة المسافرين للخطر».

وأوضحت الناطقة ماريا زاخاروفا عبر «فيسبوك» أن تغيير «مسار مئات الرحلات يتسبب بمشاكل هائلة للمواطنين».

وأضافت «حان الوقت لتتعلم بروكسل اتخاذ إجراءات تصب فعلاً في مصلحة سلامة المواطنين».

من جهتها، أعلنت ليتوانيا، أمس الجمعة، أنها قررت طرد دبلوماسيَّين بيلاروسيَّين لقيامهما بأنشطة «لا تتوافق مع وضعهما كدبلوماسيين».

وأفاد وزير الخارجية الليتواني، جابريليوس لاندزبيرس، على تويتر «طلب من عنصري استخبارات بيلاروسيّين يعملان تحت غطاء دبلوماسي مغادرة ليتوانيا».(أ.ف.ب)