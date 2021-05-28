شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «ياس» يغرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولكاتا - رويترز

أعلنت الهند، الجمعة، أن أكثر من 96 ألف هكتار (237221 فداناً) من الأراضي الزراعية، غمرتها المياه في أجزاء من ولاية البنغال الغربية، بعد أن ضربها الإعصار ياس هذا الأسبوع، بعد عام من اجتياح إعصار قوي للمنطقة الساحلية.

وقال مسؤول بالولاية إن التقييم الأولي الذي أجرته حكومة ولاية البنغال الغربية يكشف أن المياه غمرت حوالي 96650 هكتاراً من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وقال وزير الثروة السمكية في ولاية البنغال الغربية أخيل جيري: «وردت تقارير من مناطق كثيرة عن فيضانات جديدة أثناء موجات المد العالية».

ووصل الإعصار من خليج البنغال، الأربعاء، مثيراً عواصف اجتاحت السدود في ولاية البنغال الغربية، وضربت بشكل خاص دلتا سنداربانس، ذات الوضع البيئي الحساس والتي تمتد إلى بنجلادش المجاورة.