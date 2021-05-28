شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات على وسائل التواصل تعرّض الأبناء للخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي:

سعياً لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة للفيديوهات التي يتم عرضها في الحسابات الخاصة للأفراد التي تتيحها برامج وسائل التواصل، يلجأ البعض إلى عرض محتوى يتضمن تجارب أو تحديات تجتذب الأطفال، وفي الوقت نفسه تشكل خطراً على حياتهم في حال تطبيقها، خاصة أن بعضها يستخدم صاحب التجربة في تنفيذها مواد خطرة وأخرى قابلة للاشتعال، ومياهاً ساخنة، وكبريتاً، وأدوات حادة، وغيرها.

أكد عدد من أولياء الأمور الذين تدارك بعضهم أبناءهم في اللحظات الأخيرة بعد قيامهم بتقليد المحتوى، حيث تداركت أسرة طفلها الذي كان يهم بالجلوس في وعاء ساخن، وآخر قام بإطفاء النيران التي اشتعلت بعد أن نفذت طفلته تجربة شاهدتها في أحد البرامج، وغيرها من الروايات التي تناولها أولياء الأمور، ضرورة توضيح مدى خطورة بعض محتويات الفيديوهات التي يتعرض لها الأطفال.

أضرمت النيران لتشاهد الشخصيات الكرتونية

قالت أم عمر - موظفة - فوجئت بابنتي البالغة من العمر 6 سنوات، تصرخ بسبب النيران التي اشتعلت بعد تنفيذها تجربة إشعال ورقة داخل علبة كرتونية من دون أن تضرم النيران في العلبة، وبعد إطفاء النيران تم الاستفسار من الطفلة عن أسباب قيامها بهذا الفعل ليتبين أنها شاهدت تجربة في أحد برامج المتاحة في الهواتف الذكية والتي استخدم فيها صانع المحتوى تقنيات تتيح له خداع الطفل بظهور صور بشخصيات كرتونية محببة للأطفال، وهو ما رغبت الطفلة في تجربته.

وأضافت بالرغم من حرصنا الدائم على التوعية بمختلف الطرق من مخاطر هذه النوعية من التجارب والتحديات إلا أن البعض يستخدم أساليب جذب تدفع الأطفال للتقليد، ما يجعلنا في حالة مراقبة دائمة للمحتوى الذي يشاهدونه، وأيضاً محاورتهم حول إمكانية تنفيذ التجارب بوجود الأب أو الأم بعد أن الاطلاع عليها، واتخاذ قرار بالتنفيذ في حال ملاءمتها لعمر الطفل، وعدم تشكيلها لأي خطر عليه.

الجلوس في وعاء ساخن

وذكرت لولوة جمال، موظفة، أنه من الصعب فرض رقابة صارمة على كل ما يشاهده الطفل أو المراهق، ويبقى العامل الأساسي والضروري في ظل انتشار استخدام هذه البرامج هو التوعية من خلال الحوار مع الأبناء للتعرف إلى ما يدور في مخيلاتهم وعقولهم ليتسنى توضيح وتعديل الأفكار الخاطئة، وفي الوقت نفسه بث عبارات توعوية تسهم في تنمية طريقة تفكيرهم وتدفعهم نحو عدم الانصياع لتجربة، أو تقليد كل ما يشاهدونه.

وأضافت فوجئت بأحد أبناء الأسرة يطرح مجموعة من الأسئلة تتمثل في مدى إمكانية الجلوس في مياه ساخنة جداً من دون التعرض للاحتراق، وأيضاً البحث عن وعاء يسعه، وعند الاستفسار منه قام بعرض الفيديو الذي شاهده، والمتمثل في شاب يجلس في وعاء كبير يدّعي أنه قام بتسخينه، عندها تداركنا مدى خطورة الفعل الذي كان سيقوم به، وقمت على الفور بفتح حوار مطول معه حول عدم مصداقية كل ما يشاهد في تلك البرامج.

من جانبها، أكدت أميرة عبدالله أخصائية علم النفس التربوي، ضرورة الابتعاد عن التوبيخ أو التعنيف في حال قيام الطفل بالتقليد، والاكتفاء بتوضيح الخطأ الذي قام به وأسباب وصف الفعل بالخاطئ، وأيضاً العمل على التثقيف التقني للأبناء، وعدم السماح للأطفال بمشاهدة أي محتوى إلا تحت الإشراف، خاصة الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وأيضاً لا بد أن يطّلع ولي الأمر على المحتويات التي يشاهدها الأطفال وخلق قنوات من الحوار مع الأطفال للتعرف إلى أسباب انجذابهم لتقليد هذه النوعية من الممارسات، ومن ثم الاطلاع على مدى إمكانية تنفيذ التجربة مع شخص كبير في الأسرة.

وأضافت، في حال رفض ولي الأمر لتنفيذ التجربة أو التحدي، لا بد من توضيح أسباب الرفض والعمل على إقناع الطفل، ما ينتج عنه مع مرور الوقت نوع من الوعي لدى الأبناء الذين سيقومون مستقبلاً بأنفسهم بتقييم التجارب ومدى إمكانية تنفيذها. مشيرة إلى ضرورة مراقبة السلوكات والأفعال عن بعد، وذلك من خلال تنزيل برامج إلكترونية يتسنى من خلالها مشاهدة كل ما يتابعه الأبناء، ما يتيح السيطرة على المحتويات التي يتعرض لها الطفل، أو المراهق.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد بدائل للتسلية وشغل أوقات الفراغ، مثل ممارسة الرياضة، أو شراء حيوان أليف ينشغل معه الطفل فترات طويلة، أو خلق أنشطة ترفيهية مختلفة ضمن نطاق الأسرة، وأيضاً اكتشاف مواهبهم وهواياتهم وتنميتها، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الأب والأم قدوة حسنة لأبنائهما، حيث إن البعض لديه هوس باستخدام أو الاطلاع على برامج وسائل التواصل الحديثة، وتصوير الطعام، وتقليد الآخرين، ما يجعل الطفل يقلد أبويه.

وذكرت أهمية مشاهدة محتويات برامج وسائل التواصل الحديثة قبل النوم، لأن العقل يخزّن ما يشاهده خلال هذه الفترة بنسبة 90%، ومن الممكن أن يقوم الأب أو الأم بسرد قصص مفيدة وتوعوية للأبناء قبل خلودهم إلى النوم، أو تبادل أي حوار نافع يسهم في تنمية سلوكات حسنة لديهم وتنمي أفكارهم، وأيضاً السعي لتحقيق أهداف الأبناء على أرض الواقع، مثل إحضار أدوات الرسم لمن لديه رغبة في أن يصبح فناناً تشكيلياً، أو بدلة رائد فضاء لمن يرغب في أن يكون أحد رواد الفضاء، وشراء القصص المتعلقة بأمنياته، وغيرها من الأساليب التي تسهم في توجيه الطفل نحو تحقيق الأهداف.