شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات الإمارات لمكافحة كورونا تصنع الأمل حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن مبادرات الإمارات لمكافحة وباء كوفيد-19 صنعت الأمل حول العالم، وأدت إلى الحد من آثاره السلبية على الساحة العالمية، من خلال تأمين المساعدات للدول التي تضررت بشدة من هذه الأزمة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث دعمت الإمارات 128 دولة باللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وساهمت بأكثر من 1742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم.

وقال إن بناء عالم ما بعد جائحة كوفيد-19 يتطلب التأسيس لروابط عمل جديدة بين المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية من جهة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية من جهة أخرى، ويأتي في طليعة ذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تعزيز فاعلية ومصداقية المنظمتين في التعامل الإيجابي مع جميع القضايا التي تعترض سبيل التنمية المستدامة للأمم، أو تلك التي تفاقم من مشكلات البطالة والفقر لدى كثير من الشعوب.

جاء ذلك في كلمته أمام فعاليات الدورة 142 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف افتراضياً، بمشاركة أكثر من 700 برلماني من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية والدولية والأزمات ومكافحة الإرهاب والتطرف وأهداف التنمية المستدامة والهجرة، فضلاً عن مناقشة الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن في مواجهة التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعواقبها، ويجري نقاش عام حول موضوعات التغلب على وباء كوفيد-19، وبناء غد أفضل، ودور البرلمانات.

وقال إن التغلب على وباء كوفيد-19 أو غيره من التحديات والكوارث التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار الشعوب والأمم يتطلب بالأساس أن تتحد دول العالم مجتمعة باعتبارها أسرة إنسانية واحدة، فالتضامن والتعاون بين الأمم خيار حتمي، ونهج استراتيجي في مواجهة جميع التحديات العالمية.

وأشار إلى أن العالم يدخل اليوم مرحلة بناء الوقاية والمناعة المجتمعية ضد كوفيد 19، مؤكداً أن هناك مسؤولية أساسية تقع على عاتق البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي وتتمثل في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 وإيصالها العادل لجميع شعوب العالم بعيداً عن أي سياسات انتقائية أو استثناءات؛ باعتبار أن بناء عالم أفضل لن يكون إلا إذا كان الإنسان محوره وغايته.

وأضاف أن الإمارات تدعم وتشارك كل تحرك دولي جماعي للتصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك دعم الجهود الدولية لتسريع عملية اللقاحات والتوزيع العادل للقاح، مشيراً إلى أن الدولة أطلقت مبادرة ائتلاف الأمل من أجل الاستعداد لتسهيل ودعم توزيع 6 مليارات جرعة من التطعيمات حول العالم مع رفع هذه القدرة إلى 18 ملياراً في نهاية عام 2021.

وأكد صقر غباش أن عالم ما بعد كورونا يستوجب أن تضطلع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والبرلمانات الوطنية بمسؤولياتها في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية من أجل تخصيص ميزانيات أكبر للتعليم والصحة ونظم الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية واقتصاد المعرفة.