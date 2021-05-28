خلال ثوانٍ معدودة أو ربما في لمح البصر تتحول النزهة على البحر إلى حادثة غرق مؤلمة لم تكن في الحسبان، في كثير من الأحيان تبدأ الضحية بشخص واحد، وسرعان ما يهبّ أقرباؤه لنجدته فيختطف الموت شخصاً آخر، وهكذا تقع أحداث قصة مؤلمة لا تمّحي من ذاكرة من تعرض لها وهو ما يتكرر حالياً في شواطئنا عندما يغيب الحرص ولا يقيم البعض وزناً للبحر القادر على اختطاف أغلى الأرواح وتحويل النزهة إلى مأساة.

حوادث الغرق التي تقع خلال الصيف بالذات كثيرة، منها ما لم يكن متوقعاً بالنسبة لضحاياها الذين لا يدركون خطورة الماء، ولا يستعدون له، وأحياناً لا يختارون المكان المناسب، ولا يتوقعون المفاجآت، بل إن الثابت عند التحقيق في تلك الحوادث وأسبابها هو عدم التزام بعض مرتادي الشاطئ بالتعليمات، والسباحة في أوقات غير مخصصة للسباحة أو السباحة والعلم الأحمر مرفوع، متجاهلين تحذير الجهات المختصة من الإقدام على دخول البحر أو ربما في مواقع لا يتواجد فيها منقذون أصلاً وغير مخصصة لذلك؛ لأنها بعيدة عن أي مجال لتقديم المساعدة.

تلك اللحظات القصيرة أمام المياه المغرية التي ينشغل فيها الكبار عن الصغار كفيلة بإضافة رقم جديد لسجل ضحايا الغرق، خاصة من الأطفال الذين لا يدركون مدى خطورة الأمر، فتجرفهم المياه ويبتلعهم البحر، ويسارع ذووهم ويهبّون لنجدتهم وهم لا يملكون ألف باء السباحة، ليلحقوا بهم في مشاهد مؤثرة حزينة، خاصة أن البعض يغامر بخرق القوانين، معرضاً حياته وحياة الكثيرين للغرق؛ وذلك لاعتقاده بأن إجادة جزء بسيط من السباحة قد يجنبه الوقوع في فخ الغرق الذي يعتقد أنه بمأمن منه كما أن هناك من يتجاهل اللوائح والتعليمات ويضرب بها عرض الحائط.

على الجميع أن يعي أن السباحة في البحر ليست مجرد نزهة وحقاً مباحاً، بل إنها تتطلب توفر شروط ومتطلبات، منها اختيار المكان المناسب تحت مرأى المنقذين وفي الأماكن المخصصة لذلك، وبعد التأكد من توفر خبرة وأدوات مناسبة مع أهمية احترام دور المنقذين الذي لا يقتصر على مراقبة الشواطئ وعملية الإنقاذ، بل يصل إلى إرشاد الزائرين بالسباحة في الأماكن الآمنة وتوجيههم للابتعاد عن التيارات البحرية الساحبة، كما أن البعض يتوجه للسباحة في مناطق كاسر الأمواج القريبة من السواحل، والتي تتكون أرضيتها عادة من أحجار كبيرة بينها فراغات كبيرة، وحينما يسبح شخص فيها فإن أقدامه تعلق داخل هذه الفراغات، ما يصيبه بالارتباك والخوف، وأثناء محاولته تخليص نفسه تغمره الأمواج في حال كانت مضطربة.

نتمنى للجميع السلامة، وأن يحفظهم الله من كل مكروه، ونذكر الجميع أن الخيار بأيديهم في حماية أنفسهم وأبنائهم من الغرق بالتفكير ملياً في الظروف المحيطة قبل الاتجاه للسباحة، وتقدير إمكاناتهم وما يتوفر لديهم من أدوات.

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