شكرا لقرائتكم خبر عن نائبتان عن التنسيقية تتقدمان بطلبى إحاطة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائبتان أميرة العادلى ورشا كليب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلبى إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير التربية والتعليم بشأن القلق المسيطر على الأسر المصرية بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقالت النائبتان أن امتحانات الثانوية العامة لا تزال حديث الساعة فى كل بيت مصرى، لكن الأمر يبدو وكأنه لا يشغل الوزارة، فبرغم اقتراب الموعد المحدد لإجراء الامتحانات، إلا أن الوزارة لم تعلن بشكل واضح عن كيفية إجراء الامتحانات، وكيف ستجرى بنظام الأونلاين وهى لم تنجح فى الامتحانات التجريبية أو فى امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى من قبل نتيجة وقوع السيستم.

وأكدا أن امتحانات الثانوية العامة ليست حقل تجارب لقياس جودة الإنترنت، بل هى امتحانات مصيرية لما يقارب 650 ألف طالب، ومن شأن أية مشكلات فنية أن تحدث حالة من السخط فى الشارع المصرى، ولذلك فمن الواجب على الوزارة أن تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة إجراء الامتحانات، وكيفية وضعها، والمعايير المستخدمة فى اختيار الأسئلة، والإجراءات المتخذة لتقييم الطلاب المصابين بفيروس كورونا، أو طلاب المنازل أو الراسبين.