بالفيديو والصور- "بيكاسو الصغير" يسعى للعالمية.. أصغر مدرب رسم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

تحدى الطفل "أنس" سنوات عمره المعدودة، وتناول قلمه وألوانه، ونفذ لوحات فنية أبدعتها أنامله الصغيرة، حصد من خلالها العديد من الجوائز، التي دفعته لأن يحلم بالعالمية.

اشتهر أنس النمر، بلقب "بيكاسو مصر"، وحظي به بعد أن فاز بمراكز متقدمة في مسابقات الرسم التي خاضها الطفل الذي يبلغ من العمر ٧ أعوام.

خلف هذه الموهبة، تقف الأم نورا صابر، التي وظفت دراستها في علوم التربية وحصولها على درجة "الماجستير" لتدعم طفلها الذي لا تدخر جهدًا في دعمه، حتى أنها أسست له صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنشر إبداعاته وشهادات التقدير التي نالها.

وقالت الأم، إنه يعشق رسم البورتريهات للشخصيات العامة، ومن بينها الفنان سمير غانم، الذي نعاه على طريقته الخاصة، والضابط أحمد منسي، ونجيب محفوظ، إلى جانب عدد من لوحات الطبيعة.

التحق "أنس" بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة ابن خلدون، ونجح في حصد المركز الأول على مستوى إدارة دمياط التعليمية بالمرحلة الابتدائية، كما جرى تكريمه على مستوى المحافظة ضمن الموهوبين.

يحلم "بيكاسو الصغير" بأن يلتحق بكلية الفنون التطبيقية، خاصة بعد أن أصبح مدربًا لعدد من زملائه يعلمهم الرسم، وينظم الورش التدريبية.

يشارك الطفل الموهوب في المعارض التي يجري تنظيمها في محافظة دمياط، وكرمه وكيل وزارة التربية والتعليم، بعد أن حصد جائزة إدارة الموهوبين، وكذلك رابطة المبدعين والفنانين التشكيليين.