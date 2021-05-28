أطلق النيران على رأسه.. قاتل أبيه يمثل الجريمة أمام النيابة في الفيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أجرت نيابة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، المعاينة التصويرية لجريمة تجرد فيها الابن من إنسانيته وقتل والده بمنزل الأسرة في الفيوم.

وحضر المتهم أحمد رمضان 18 عامًا- مساعد جزار، صحبة قوة أمنية، لعمل المعاينة التصويرية للجريمة أمام أحمد أبو الخير وكيل أول نيابة سنورس بالفيوم، مساء اليوم، داخل منزل القتيل بقرية فيديمين.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على رمضان عمر 57 عاما "جزار"، مقتولًا داخل غرفة نومه.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة الأبن "أحمد" وشهرته"موزة" وأنه تخلص من والده الذى يعمل جزارًا بطعنة فى الظهر وإطلاق النيران على رأسه.

واعترف الابن بارتكاب الجريمة بعد حضور والده من أحد الأسواق لشراء مواشى، وأنه غافله أثناء نومه بمفرده داخل غرفته وأطلق عليه طلقة من فرد خرطوش، ثم طعنه بسكين بسبب إصرار والده على الذهاب لتسليم نفسه للتجنيد.

وأضاف المتهم، أنه طالب والده بمبلغ 50 ألف جنيه، وأوضحت التحريات أن الابن القاتل كان غاضبًا من والده ويعيش خارج المنزل منذ 20 يومًا وعاد ليقتل والده، مستغلًا ذهاب والدته للسوق.