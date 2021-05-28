غرق مدير جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق بأحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

لقى مدير جهاز الاستخبارات الأوكراني الأسبق، مصرعه غرقًا بأحد الشواطئ الواقعة على خليج العقبة، بسواحل مدينة دهب بجنوب سيناء.

تلقي اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بلاغًا من اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على فيكتور هفوذد، ٦٢ عامًا ( Victor Hvoz) أوكراني الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم ER315593))، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق في رحلة غطس بأحدى القرى السياحية.

وتبين أن المتوفى مواليد ٢٤ مايو ١٩٥٩، وكان يعمل رئيسًا لجهاز المخابرات الأوكرانية، ويقيم في دهب بجنوب سيناء منذ فترة، ويعمل في أحد مراكز الغوص بالمدينة، ويدعى بين المواطنين باسم ادفنشر (Adventure).

وقال مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، إن المتوفى وصل إلى مستشفى دهب العام ظهر اليوم، وتشير المعاينة المبدئية إلى أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.

وجرى إخطار السفارة الأوكرانية بالقاهرة بالحادث، وأمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بالتحقيق في الواقعة، وندب الطب الشرعي إلى مستشفى دهب لتحديد سبب الوفاة.

كانت بعض المواقع قد أشارت إلى أن السلطات الأوكرانية، أفادت اليوم الجمعة، بوفاة الرئيس الأسبق لهيئة الاستخبارات الخارجية للبلاد، فيكتور غفوزد، غرقًا في مصر.

وأكد نائب وزير الخارجية الأوكراني، فيغيني يينين، وفاة غفوزد جراء غرقه في منتجع دهب في جنوب سيناء.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن جثة غفوزد، البالغ 62 عامًا، جرى العثور عليها في شواطئ دهب وحاولت خدمة الإسعاف المحلية إنقاذه ونقهل إلى مستشفى محلي لكنه فارق الحياة.

وجرى تعيين "غفوزد" رئيسًا لهيئة الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا في فبراير عام 2014، في ذروة الأزمة السياسية الحادة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق للبلاد، فيكتور يانوكوفيتش، وتولى غفوزد هذا المنصب لعامين وجرى إعفاؤه في أبريل 2016.