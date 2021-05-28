دكتوراة بجامعة الأزهر بأسيوط عن استلاب الشخصية في الرواية المصرية المعاصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حصل الباحث عيد خليفة علي محمد، المدرس المساعد بجامعة الأزهر بأسيوط، على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، عن أطروحته العلمية (صورة الشخصية المستلبة في الرواية المصرية المعاصرة من 2001م إلى 2015م – نماذج مختارة).

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حنفي محمود مصطفى أستاذ النقد الأدبي المتفرغ بجامعة الأزهر، والدكتور عصمت رضوان وكيل كلية اللغة العربية بجرجا للدراسات العليا، والدكتور علي الخطيب عميد كلية اللغة العربية بجرجا سابقًا.

وتناولت الدراسة الشخصيات المستلبة وأنماطها المتنوعة في الروايات عينة الدراسة ومنها : تغريدة البجعة لمكاوي سعيد، ودولة العقرب لفؤاد قنديل، ولم تذكرهم نشرة الأخبار لانتصار عبدالمنعم، والمشهرات لمنى سالم، وبستان أبو الهوى لمحمد عبدالحكم حسن.​