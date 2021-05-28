شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يغرق 237 ألف فدان شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الجمعة إن أكثر من 96 ألف هكتار (237221 فدانا) من الأراضي الزراعية غمرتها المياه في أجزاء من ولاية بشرق الهند ضربتها عاصفة قوية هذا الأسبوع، بعد عام من اجتياح إعصار قوي للمنطقة الساحلية.

ووصل الإعصار ياس من خليج البنغال يوم الأربعاء، مثيرا عواصف اجتاحت السدود في ولاية البنغال الغربية، وضربت بشكل خاص دلتا سنداربانس ذات الوضع البيئي الحساس والتي تمتد إلى بنجلادش المجاورة.

وقال مسؤول بالولاية إن التقييم الأولي الذي أجرته حكومة ولاية البنغال الغربية يكشف أن المياه غمرت نحو 96650 هكتارا من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وأوضح وزير الثروة السمكية في ولاية البنغال الغربية أخيل جيري: "وردت تقارير من مناطق كثيرة عن فيضانات جديدة أثناء موجات المد العالية".