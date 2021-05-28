ماكرون: توريد اللقاحات ضد كورونا إلى إفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم كله

28 مايو , 2021
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لرواندا، أن توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى إفريقيا في مصلحة أوروبا والعالم من أجل منع عودة ظهور سلالات جديدة له.
وقال ماكرون، خلال زيارة لمركز للتطعيمات في عاصمة رواندا كيغالي، على هامش زيارة رسمية، إن بلاده بصدد تسليم 30 مليون جرعة لقاح لإفريقيا بنهاية العام، وستوفر ألمانيا أيضا 30 مليون جرعة أخرى، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي سيسلم إجمالا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح لإفريقيا هذا العام.
وصرّح ماكرون: "مساعدة إفريقيا على الحصول على اللقاحات... هو قبل كل شيء واجب يقتضيه التضامن، وأيضا الأمر ببساطة... في صالح كل الدول الأوروبية وكل دول العالم".
وأردف أن عدم وصول اللقاحات إلى كل الدول يعني أن الفيروس سيواصل الانتشار والتحور وتطوير سلالات جديدة، ربما قد تعود للظهور في دول طعمت سكانها بالفعل.
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