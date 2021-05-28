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نينوى.. اجتياز خاطئ يتسبب بكارثة مرورية ضحاياها 6 أشخاص

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن وفاة واصابة 6 أشخاص جراء حادث سير في نينوى.
وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "حادثا مروريا وقع في ناحية القوش بمحافظة نينوى بين مركبة نوع (نيسان) والمركبة الثانية نوع (سوناتا) بسبب الاجتياز الخاطئ لصاحب مركبة الـ (سوناتا)".

وأضاف البيان، أن "الحادث أدى لوفاة شخص واصابة خمسة آخرين بجروح بليغة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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