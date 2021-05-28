انت الان تتابع خبر نينوى.. اجتياز خاطئ يتسبب بكارثة مرورية ضحاياها 6 أشخاص والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن وفاة واصابة 6 أشخاص جراء حادث سير في نينوى.
وقالت المديرية في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "حادثا مروريا وقع في ناحية القوش بمحافظة نينوى بين مركبة نوع (نيسان) والمركبة الثانية نوع (سوناتا) بسبب الاجتياز الخاطئ لصاحب مركبة الـ (سوناتا)".
وأضاف البيان، أن "الحادث أدى لوفاة شخص واصابة خمسة آخرين بجروح بليغة".
وأضاف البيان، أن "الحادث أدى لوفاة شخص واصابة خمسة آخرين بجروح بليغة".