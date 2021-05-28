انت الان تتابع خبر نينوى.. اجتياز خاطئ يتسبب بكارثة مرورية ضحاياها 6 أشخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن وفاة واصابة 6 أشخاص جراء حادث سير في نينوى.