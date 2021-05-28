أزمة السفن تستمر.. توقف الحركة في مضيق البوسفور بسبب عطل ناقلة

وذكرت التقارير الإعلامية أن الحادث وقع بسبب تحطم مقود الناقلة "RAVA" المحملة بالنفط والتي يبلغ طولها 249 مترا، لتبدأ بالسير باتجاه ساحل المدينة في منطقة ينيكوي.

ووصلت قاطرات لخفر السواحل التركي على وجه السرعة إلى مكان الحادث، تمكنت من إيقاف الناقلة وهي على بعد 300 متر من الساحل.



وأسفر الحادث عن عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين بمضيق البوسفور، فيما لم تصدر السلطات التركية بعد معلومات حول موعد استئناف الملاحة.

وتفيد بيانات مواقع مراقبة حركة السفن بأن الناقلة تبحر تحت علم كرواتيا وكانت تسير من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى إسبانيا.

وقبل ذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن سفينة حاويات تعطلت اليوم الجمعة في قناة السويس.

وسبق أن أسفرت حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الضخمة عن تعليق حركة الملاحة عبر بقناة السويس لمدة ستة أيام في مارس الماضي، ما جلب خسائر تقدر بـ916 مليون دولار.

