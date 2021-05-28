لجنة برلمانية تعلن عن المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب، للوكالة الرسمية، إن "قانون الضمان الاجتماعي يشمل مجموعة من المواد المهمة التي تفيد مختلف شرائح المجتمع العراقي"، مبينا أن "القانون يشمل جميع أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص".وأضاف عرب، أن "رب العمل والعامل البسيط سيضمن نفسه وفق سقف زمني وعمر يحدده قانون الضمان الاجتماعي كما هو الحال في تقاعد موظفي الدولة، وأن الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي يورث أيضا شأنه شأن رواتب متقاعدي الدولة"، موضحا أن "هناك بعض المميزات في قانون الضمان ومنها: يكون الراتب التقاعدي هو نفسه لأخر ثلاث سنوات مع ضمان صحي للمرأة".

وتابع، أن "أغلب الموظفين يذهبون الى القطاع العام لعدم وجود راتب تقاعدي في القطاع الخاص، وأن قانون الضمان الاجتماعي سيقلل الزخم على القطاع العام الحكومي والتعيينات ويفتح الباب أمام القطاع الخاص"، منوها بأن "القانون سيشمل جميع العاملين بما في ذلك سائق التكسي وأصحاب البسطات، وأن بإمكان العمال ضمان أنفسهم من خلال القانون"، مؤكدا أن "القانون يتسم بالعديد من المميزات، وأنه لايزال في طور النقاش ولم يصوت عليه بشكل رسمي داخل مجلس النواب".



وأشار إلى أن "مجلس النواب سيقرأ غدا السبت، القراءة الثانية لقانون الضمان الاجتماعي وسيحدد يوما للتصويت على القانون".