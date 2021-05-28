موسكو: إطلاق مسؤولي مالي المحتجزين خطوة صحيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت روسيا، الجمعة، بإفراج الجيش المالي عن الرئيس ورئيس الحكومة المؤقتين ووصفت الأمر بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ودعت وزارة الخارجية الروسية، إلى "حوار بناء بين كل القوى السياسية في مالي من أجل الوحدة والاستقرار في البلاد".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن "الإفراج عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوني يساعد في تخفيف التوتر".

وفي سياق متصل، تظاهر مئات الماليين في العاصمة باماكو، الجمعة، لإظهار دعمهم لجيش بلادهم ولروسيا، وذلك بعدما أعاد الجيش هذا الأسبوع تأكيد سيطرته على هذه الدولة غير المستقرة في منطقة الساحل.

وكان ضباط عسكريون قد احتجزوا الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، الإثنين، قبل تجريدهم من سلطاتهم وإطلاق سراحهم الخميس، في ثاني انقلاب تشهده البلاد خلال أقل من عام.

واحتشد المئات الجمعة دعما للجيش في ساحة بوسط باماكو وضعت فيها صورة ضخمة لزعيم الانقلاب الجديد جويتا.