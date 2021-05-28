شكرا لقرائتكم خبر عن غبار المذنبات يعلق بالأرض آلاف السنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

كشف بحث جديد، أن غبار المذنبات يظل عالقاً بمحيط الأرض ما بين 250-4000 عام، عقب مرورها بالكوكب، بعدما كان يعتقد في الماضي أن غبار المذنب، الذي يظهر على شكل زخات شهب في السماء، يستغرق بضعة أيام لينجلي عن سماء الأرض. وقال الباحث بيتر جنكسنز الذي يقود الدراسة: «تتبعنا اتجاه الغبار الذي تتركه المذنبات، وأظهرت خرائط السماء عكس ما نعتقد تماماً، شعرنا بمفاجأة كبيرة. هذا يعني ربما أن هذه المذنبات زارت نظامنا الشمسي في الماضي أكثر من مرة، لكن مسارها تغير عبر السنين».