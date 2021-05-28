شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة هندية تفقد الزوجة غرقا بشاطئ أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: محمد الماحي

تحوّلت "رحلة" عائلة هندية مكونة من أربعة أفراد إلى شاطئ "البيت متوحد" في أم القيوين إلى كابوس حزين بعد ساعتين من وصولهم إلى الشاطئ، حيث تعرضوا لغرق الزوجة نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الخطرة، ما أسفر عن وفا تها غرقاً ونجاة الزوج وابنه وابنته بعد معاناتهم مع التيارات البحرية التي سحبتهم داخل البحر.

وأفاد العميد خليفة سالم الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بأم القيوين، بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة 9 صباحاً، يفيد بوقوع حالة غرق لأسرة آسيوية على شاطئ "البيت متوحد"، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف الوطني والشرطة إلى الموقع.

ولفت الشامسي إلى أن الأسرة، المكونة من "أب وأم وولد وبنت"، جاءت إلى الشاطئ عند الساعة السابعة صباحاً، ودخل الأب وابنه إلى البحر ولحقت بهما البنت ومن ثم الأم، فتعرضت الأم وابنتها للغرق، وحاول الأب أن ينقذهما، ولكن لم يستطع، وخرج من البحر يطلب المساعدة من المارة، الذين سارعوا على الفور لتقديم المساعدة وإخراج الأم التي فارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى، والبنت حالتها مستقرة.

وناشد الشامسي الجمهور إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم دخول البحر عند علو الأمواج بصورة خطيرة، وضرورة لبس الملابس الواقية من الغرق، مناشدا الآباء بضرورة الانتباه لأبنائهم وعدم تركهم دون مراقبة في جميع الأوقات، إضافة إلى السباحة عند الشاطئ وعدم الدخول إلى الأعماق.