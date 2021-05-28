شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور للبولو يعلن عن تنظيم 16 بطولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الحبتور للبولو والفروسية عن أجندة نشاط حافلة في الموسم الرياضي 2021 - 2022 الذي يبدأ في منتصف أكتوبر المقبل ويمتد لأكثر من ستة أشهر ويتضمن 16 بطولة أبرزها كأس دبي الذهبية.

وأشار محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية إلى أن برنامج الموسم المقبل سيكون حافلاً ومتنوعاً وستتاح الفرصة للجنسين وللمحترفين والهواة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأعرب الحبتور عن ثقته بأن الموسم الجديد سيشهد نجاحاً كبيراً على غرار الموسم المنصرم بسبب التزام الجمهور واللاعبين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ «كوفيد 19»، مما ساهم في تحفيز الرعاة إلى مواصلة تقديم الرعاية والدعم.

وأشار الحبتور إلى أن حفل الافتتاح سيكون في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل، فيما تنطلق بطولة هلوين في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، وتستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر «6 جول»، وفي الثالث عشر من شهر أكتوبر وحتى التاسع عشر تقام بطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر نوفمبر «4 - 6 جول».

وتنطلق بطولة اليوم الوطني لدولة الإمارات في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر وتستمر حتى الثالث من شهر ديسمبر «8 - 10 جول»، وفي الثامن من شهر نوفمبر يقام اللقاء السنوي عل كأس السير ونستون تشرشل «8 - 10 جول»، وفي التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين يقام مهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو «4 - 6 جول».

ومع بداية العام الجديد 2022 وتحديداً في السابع من شهر يناير تقام بطولة النادي لشهر يناير «4 - 6 جول» وفي الحادي والعشرين من شهر يناير تنطلق كأس دبي الفضية وتستمر حتى الرابع من شهر فبراير «18 جول»، ويعقبها في السادس من فبراير بطولة كأس «الماسترز» والتي تستمر حتى 11 فيراير.

وسيكون عشاق ومحبو البولو على موعد مع كأس دبي الذهبية الحدث الأبرز في المنطقة في الثالث عشر من شهر فبراير، وتستمر حتى الرابع من شهر مارس «18 جول»، وبعدها ينطلق كأس تحدي دبي ويستمر حتى 18 مارس «8 - 10 جول»، وفي الخامس والعشرين من مارس وحتى الأول من إبريل تقام بطولة النادي لشهر مارس، وبعدها كأس دبي في الثامن من شهر إبريل وحتى الخامس عشر «6 - 8 جول» ويختتم البرنامج ببطولة النادي لشهر إبريل.