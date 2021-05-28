شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف متابع يتوجون مجهودات "تنسيقية شباب الأحزاب" على مدار 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر لكل المتابعين على صفحتها الرسمية، والذين بلغ عددهم 100 ألف متابع، يتوجون المجهودات التى قامت بها التنسيقية على مدار السنوات السابقة.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "ثلاث سنوات من العمل المتواصل ولن نتوقف عن هذه الرحلة، بكم نكمل الطريق ونحقق الحلم، نسير معًا نحو مصر العظيمة القوية الرائدة".

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كيان يضم مجموعة من شباب الأحزاب السياسية وعدد من السياسيين يمثلون ما يقرب من 27 حزبا سياسيا، من بينها "الإصلاح والتنمية والإصلاح والنهضة والتجمع والجيل والحركة الوطنية المصرية والحرية والشعب الجمهورى والغد والمحافظون والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار والمؤتمر والناصرى والنور والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن ومصر الحديثة ومصر بلدى".

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب على مدار الثلاث سنوات الماضية فى العديد من الأنشطة والفاعليات، من بينها جميع المؤتمرات الوطنية للشباب، ومنتدى شباب العالم، وملتقى الشباب العربى الإفريقى، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، وقدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل فى مختلف المجالات، فضلاً عن تنظيم الصالونات السياسية، بالإضافة لأنشطة التوعية والمبادرات.