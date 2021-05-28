شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ووكيلا مجلس الشيوخ ينعون والد النائب محمود مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء للنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس، ينعى فيها والد النائب الذى وافته المنية اليوم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما بعث المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس ببرقية مماثلة يشاطران فيها النائب الأحزان داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

كما نعى أمين عام المجلس المستشار محمود إسماعيل عتمان ونائبه المستشار عمرو يسرى والد النائب محمود مسلم سائلين الله له الرحمة والمغفرة.