النائب تيسير مطر يعزى محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ فى وفاة والده

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن فى وفاة والده، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان والد الكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ توفى اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر.