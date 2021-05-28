دولة عربية تطور محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، في العاصمة نواكشوط مذكرة تفاهم لتطوير مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة ثلاثين جيجاوات.

وأوضحت وزارة النفط الموريتانية، التي وقعت الاتفاق مع شركة "سي دبليو بي جلوبال" الأسترالية أن مذكرة التفاهم "تمهد للبدء في أعمال تطوير ما سيكون أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم، وذلك بهدف تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى الأسواق العالمية".

وأضاف الوزارة، في بيان، أن المشروع الجديد يحمل اسم "أمان" ويقع "في الشمال الموريتاني، وتقارب مساحته 8500 كيلومتر مربع".

وتابع أن موريتانيا وشركة تطوير الطاقة المتجددة "يحدوهما الأمل أن تمكن المحطة الجديدة من التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية والهوائية، وأن تلعب دوراً مهماً في الحد من تلوث الكربون الناتج عن توليد الطاقة والنقل والزراعة وإنتاج الصلب".

وقال مارك كراندال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "سي دبليو بي جلوبال" الأسترالية إن "المشروع سيخلق خط تصدير مستقراً ويخلق آلاف الوظائف الجديدة في البناء والتصنيع المحلي والعمليات وتسهيل الصادرات وسيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد الموريتاني حيث يدر عائدات بمليارات الدولارات ويوفر الوصول إلى المياه والكهرباء غير المكلفة".

من جانبه، قال وزير الطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح إن بلاده "ممتنة لشركة سي دبليو بي جلوبال" على ثقتها وتعرب عن التزامها الراسخ بهذا المشروع.