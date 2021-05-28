دولة أوروبية ترخص لقاحاً رابعاً ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت، اليوم الجمعة، لقاحاً رابعاً مضاداً لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وهذا اللقاح تنتجه شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية ويتميز بأنه يعطى على شكل جرعة واحدة.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على تويتر، بـ«نبأ سار للغاية»، مشدداً على «الدور المهم» الذي سيلعبه اللقاح في حملة التطعيم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن ترخيص اللقاح «يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع».

وأضاف أن الحكومة تأمل بأن «يلعب (لقاح جونسون آند جونسون) دوراً مهماً في الأشهر المقبلة»، في وقت يزداد فيه إقبال الشباب على التطعيم جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالنسخة المتحوّرة الهندية من الفيروس.

وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح.

وأعطت بريطانيا، حتى الآن، أكثر من 62 مليون جرعة من اللقاحات، مستخدمة بشكل أساسي لقاحي «فايزر-بيونتك» و«أكسفورد-أسترازينيكا». كما رخّصت لقاح «موديرنا».

وبعد شهور من تراجع الإصابات، عادت لترتفع مجدداً جرّاء ظهور المتحوّرة الهندية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية المضي قدماً بخطط رفع كامل قيود احتواء الفيروس في 21 يونيو المقبل.

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إصابة 4182 شخصا بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهي أول مرة يتخطى فيها عدد الحالات اليومية 4000 منذ الأول من أبريل، حسبما ذكرته تقارير صحفية.

ووصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 4,49 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى

128 ألفاً و20 حالة حتى الآن