الديمقراطي الكردستاني يتهم 'قوات غير منضبطة' بإعاقة تنفيذ اتفاقات بغداد واربيل

وقال سلام في حديث لـ السومرية، إن "الجانب الكردي يلتزم باتفاقاته الأمنية مع الحكومة المركزية، لكن هناك قوات غير منضبطة وخارجة عن إرادة القائد العام للقوات المسلحة يعيقون تنفيذ الاتفاقيات لاسيما من اتفاقية سنجار".وأشار إلى "وجود تعاون بين قوات البيشمركة والقوات العراقية "الرسمية" متمثلة بالجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب، في بعض المناطق".

وبين، أن "توزيع غرف العمليات المشتركة سيكون كالأتي: غرفة في ديالى واخرى في كركوك، وفي سنجار لا زال الانتظار لإخلاء المنطقة من "قوات غير منضبطة تابعة للحشد وحزب العمال".

