انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني ينهي آخر حصصه التدريبية تحضيراً لمواجهة النيبال (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-28 | 19:02
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أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، حصته التدريبية الأخيرة على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، تحضيراً لمباراة النيبال الودية يوم غدٍ السبت والتي ستقام على ملعب الفيحاء في الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
وسينهي منتخبنا الوطني معسكر البصرة، الذي استمر لـ 12 يوما، بخوض ودية النيبال قبل السفر إلى مملكة البحرين بداية الشهر المقبل لخوض مباريات التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.
وشهدت الوحدة التدريبية لمنتخبنا الوطني اندفاعاً كبيراً من جميع اللاعبين، وذلك لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة النيبال، وتصحيح الأخطاء التي حصلت في مباراة طاجيكستان، بعد أن شخّص المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، العديد من الملاحظات في المباراة الودية الأولى بعد التعادل السلبي بدون أهداف.
وشهدت الوحدة التدريبية لمنتخبنا الوطني اندفاعاً كبيراً من جميع اللاعبين، وذلك لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة النيبال، وتصحيح الأخطاء التي حصلت في مباراة طاجيكستان، بعد أن شخّص المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، العديد من الملاحظات في المباراة الودية الأولى بعد التعادل السلبي بدون أهداف.
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