وفاة أديب مصري جراء كورونا

ومن المقرر تشييع جثمان مدكور إلى مقابر أسرته بمسقط رأسه في محافظة المنيا، بحسب ما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.

كان الراحل أستاذاً للإعلام في جامعة الأزهر، وشغل العديد من المناصب الأكاديمية والتنفيذية، إذ تولى عمادة كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر.



وأثرى المكتبة العربية بإسهامات بارزة، أهمها مجموعة قصصية بعنوان "عالية المقام"، صدرت عن الهيئة العامة للكتاب خلال العام الماضي.