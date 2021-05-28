قوات حفظ السلام بجنوب السودان: نعمل على دفع عملية السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أنها تعمل بجانب المجتمع المدني والسلطات الحكومية لدفع عملية السلام بالبلاد قدما.

وقال نيكولاس هايسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لقوات حفظ السلام الذي أقيم اليوم بالعاصمة جوبا:" اليوم نحتفل جميعا تقديرا للذين قدموا أرواحهم بشجاعة كبيرة أرواحهم تحت مظلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أرجاء العالم، وفي جنوب السودان بصفة خاصة".



وأضاف أن هناك حوالي 83 من قوات حفظ السلام فقدوا حياتهم خلال خدمتهم تحت مظلة الأمم المتحدة في جنوب السودان منذ إنشاء البعثة العام 2011، منهم 18 شخص العام الماضي.

وتابع رئيس البعثة الأممية:" أريد أن أشيد بحكومة جنوب السودان لدعمها ومساندتها لعمل البعثة في إطار الشراكة القائمة بيننا لتعزيز السلام بالبلاد".

وأكد رئيس البعثة الأممية أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وتامين توصيل المساعدات للمتضررين، بجانب العمل على مساعدة الحكومة في تشييد الطرق لتسهيل حركة التجارة وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية.

ويوجد في جنوب السودان حوالي 7000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة، إضافة لـ900 جندي من الشرطة وعدد كبير من الموظفين المدنيين.

واليوم العالمي لقوات حفظ السلام، يتم الاحتفال به منذ 2002، ففي مثل هذا اليوم من عام 1948، أنشئت أول بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في فلسطين .