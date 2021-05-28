قتيل فلسطيني و22 مصابا في مواجهات بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر في مواجهات اندلعت، الجمعة، بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، مقتل "مواطن بالرصاص الحي في الصدر في بيتا، في قضاء نابلس".

وبدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” بإصابة 22 فلسطينيا على الأقل في المواجهات التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع.

وقال الهلال الأحمر: "تعاملت طواقمنا مع 22 اصابة في بيتا، بينها 2 بالرصاص الحي و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و15 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و2 نتيجة السقوط".

فيما قال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن "الشبان الفلسطينيين ردوا برشق الجيش الإسرائيلي بالحجارة".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الساعة على مقتل الشاب الفلسطيني.





وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن الشاب القتيل هو زكريا حمايل ويبلغ من العمر 26 عاما.

وكان عشرات الفلسطينيين أقاموا صلاة الجمعة في جبل صبيح ببلدة بيتا للاحتجاج على قرار السلطات الإسرائيلية إقامة مستوطنة إسرائيلية على الجبل المملوك للفلسطينيين.

ووقعت المواجهات بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وكان مستوطنون حاولوا مؤخرا وضع منازل استيطانية متنقلة في المكان قبل أن يتصدى لهم أصحاب الأراضي.