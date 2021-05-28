شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو «الصحة العالمية» لإجراء مرحلة ثانية من التحقيق في منشأ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (رويترز، أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة، الخميس، منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا، مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية والعينات الأولية في الصين، في وقت أكدت المنظمة أنه لا إطار زمنياً للتحقيقات بشأن هذا الملف.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، إن الدراسة الأولية التي أجرتها المنظمة «كانت غير كافية وغير حاسمة». ودعت إلى إجراء ما وصفته بتحقيق ثان شفاف يستند إلى أدلة، وفي الوقت المناسب، بما يشمل الصين.

وتابعت «من المهم للغاية أن تمنح الصين الخبراء المستقلين إمكانية الوصول بشكل كامل إلى البيانات الأصلية الكاملة والعينات ذات الصلة، لفهم مصدر الفيروس والمراحل المبكرة للوباء».

وقالت الصين عبر تصريحات لمندوب في سفارتها بواشنطن، إنها تدعم «دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في العالم، وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم».

وكان فريق بقيادة المنظمة، أمضى أربعة أسابيع في مدينة ووهان الصينية ومحيطها في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين، بالتعاون مع باحثين صينيين، قال في تقرير، إن الفيروس ربما انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر، وإن «نشأته من خلال حادث بمختبر يعد أمراً غير مرجح إلى حد بعيد».

وأكدت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، فاضلة شايب، الجمعة، أنها لا تزال بانتظار الحصول على إرشادات من الخبراء بشأن التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا، مشيرة إلى عدم وجود إطار زمني لذلك.

وقالت شايب الصحفيين إن «الفريق التقني سيعد مقترحاً بشأن الدراسات المقبلة التي سيتوجب إجراؤها، وسيرفعه إلى المدير العام». وتابعت: «سنعمل بعد ذلك مع الدول الأعضاء بشأن الخطوات المقبلة»، مشيرة إلى عدم وجود إطار زمني لذلك.

وأفادت شايب بأن المنظمة تعتقد أنه «ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في مجالات عدة، بما في ذلك الكشف المبكر عن الحالات، ومجموعات الإصابات، والدور المحتمل لأسواق الحيوانات وانتقاله الفيروس عبر السلسلة الغذائية، إضافة إلى فرضية الحادث المخبري».

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر أجهزة الاستخبارات بالتحقيق حول ما إذا كان وباء «كوفيد-19» ظهر في الصين من مصدر حيواني، أم نتيجة حادث مختبر.

وتمثل الخطوة مؤشراً على نفاد صبر جهات دولية بانتظار تحقيق نهائي لمنظمة الصحة العالمية بشأن كيفية انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 3.5 مليون شخص حول العالم.

كما ضغط الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عدة، خلال اجتماع للدول الأعضاء في منظمة الصحة، من أجل الحصول على توضيحات حيال الخطوات المقبلة التي تنوي الهيئة الأممية اتّخاذها لكشف الغموض حول منشأ كورونا المستجد، وهو أمر أساسي من أجل تجنّب أوبئة مستقبلية.