شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تفرض «إغلاقاً كاملاً» بدءاً من الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - رويترز

أعلنت ماليزيا، الجمعة، عن فرض «إغلاق كامل» في أنحاء البلاد بدءاً من الثلاثاء الموافق الأول من يونيو/حزيران المقبل، مع بلوغ أعداد المصابين بفيروس كورونا مستويات قياسية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، إن الإغلاق الأشد صرامة سيبدأ من الأول من يونيو/حزيران وحتى 14 من الشهر نفسه، وسيطبق على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ولن يُستثنى من ذلك إلا الخدمات الضرورية.

وأوضح محيي الدين في بيان أنه «في ضوء الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات اليومية الذي أظهر اتجاهاً تصاعدياً على نحو كبير، أصبحت قدرة المستشفيات في أنحاء البلاد محدودة في معالجة مرضى كوفيد-19».

وتزايد انتشار «كوفيد-19» في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع الأخيرة، ويعود السبب جزئياً إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة شديدة.

وسجلت ماليزيا 8290 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، وهو رابع يوم على التوالي تسجل فيه الإصابات أعدادا قياسية ليصل العدد الإجمالي إلى 549514. كما سجلت 61 وفاة جراء الفيروس اليوم الجمعة.