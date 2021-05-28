شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقول إنها طردت مدمرة بريطانية من «القرم».. ولندن تنفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

أعلنت موسكو، الخميس، أن قواتها البحرية والجوية طردت مدمرة بريطانية من ما وصفته بـ«المياه الإقليمية» الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن بريطانيا، قالت إن التقرير «كاذب بشكل قاطع».

وقال النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فلاديمير موليشوف إن موسكو طلبت من السفينة (إتش.إم.إس دراجون)، وهي نوع من المدمرات فئة 45، بعدم دخول مياهها، لكنها عبرت ما قال إنها كانت حدوداً في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرب شبه جزيرة القرم الجنوبية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كوليشوف قوله: «طُردت السفينة الحربية من المياه المحايدة، بفضل العمل المشترك بين البحرية والقوات الجوية الروسية».

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء إن السفينة «إتش.إم.إس دراجون» تذرعت بحق «المرور البريء» الذي يسمح للسفن بعبور المياه الإقليمية لدول ساحلية أجنبية بطريقة لا تضر بالسلام فيها أو النظام أو الأمن. وأضاف، أن موسكو طالبت السفينة بمغادرة مياهها ورد القبطان بأن استقبال الإشارة ضعيف.

ونفت وزارة الدفاع البريطانية هذا التقرير، الذي يأتي في وقت تمر فيه العلاقات بين روسيا والغرب بفتور وتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. ولم يذكر التقرير مزيداً من التفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: «البحرية الاتحادية الروسية لم تعرقل مرور السفينة (إتش.إم.إس دراجون)، وأبحرت دون حوادث، لنمارس حقنا في المرور البريء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

وتابع قائلاً «كانت السفينة تتخذ أكثر الطرق اختصاراً بين زيارتين للميناء، لتبحر في ممر آمن بالنسبة لكل سفن الشحن العالمية في المياه الأوكرانية».

وقبل سنوات، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود من أوكرانيا، ما دفع الغرب إلى فرض عقوبات عليها وإدانتها.