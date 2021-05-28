شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» الأمريكي يصوت لصالح عدم تشكيل تحقيق بشأن هجوم «الكابيتول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعاق الجمهوريون، الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونجرس كافية.

وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 للديمقراطيين؛ لإتمام التصويت النهائي على هذه اللجنة التي سبق لمجلس النواب أن وافق عليها. وصوّت ستة جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما زالت تسود الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونجرس الأمريكي.