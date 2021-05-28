شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يجرد النصر من كأس الطاولة بعد 18 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

توج فريق نادي شباب الأهلي بطلاً لمسابقة كأس صاحب السمو، رئيس الدولة لكرة الطاولة للرجال لموسم 2020 ـ 2021، بعد فوزه على فريق نادي النصر بنتيجة 3ـ2 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين الجمعة، على صالة نادي الوصل في دبي، وحفلت أحداثها بالندية والإثارة.

وبفوزه جرد «الفرسان» البطل التاريخي «العميد» من اللقب الذي احتفظ به لمدة 18 عاماً، ليضم الكأس إلى خزينة قلعة شباب الأهلي الذي مثّله في النهائي الثلاثي صلاح عبد الحميد، وعيسى إبراهيم، وعبدالله محمد، بينما مثّل النصر راشد عبد الحميد ومروان منصور، وراشد محمد.

حضر نهائي البطولة الختامية للموسم وتوج البطل والوصيف، المهندس داود الهاجري، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، وحسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وعبد الرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة، المدير المالي، وعدد من المسؤولين في الناديين طرفي النهائي.