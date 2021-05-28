شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تمنح شهادات التطعيم الرقمية من 1 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرضت اليونان، الجمعة، منصتها التفاعلية لشهادة كوفيد الرقمية الأوروبية التي ستكون «من أولى المنصات الجاهزة» في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس سكيناس.

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذه الشهادة ستكون متاحة لجميع المواطنين الأوروبيين اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز، مشددًا على أن اليونان ستحاول استخدامها «قبل ذلك».

وأعلن مارجريتيس سكيناس، بحضور رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيس الوزراء اليوناني أن «منصة الشهادة الرقمية اليونانية هي من أولى المنصات الجاهزة للانطلاق».

من جانبه، وصف ميشال ذلك بأنه «نجاح أوروبي كبير... أساسي لمواطنينا في كل مكان في أوروبا».

وكانت أثينا من أولى عواصم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مدريد، في تأييد فكرة شهادة التطعيم للسماح باستئناف السفر التجاري.

وأضاف مارجريتيس سكيناس أن «الشهادة الأوروبية حقيقة. مثال يوضح كيف يمكن لأوروبا أن تتصرف عندما يلتقي التضامن بالعزيمة».

والأسبوع الماضي، صادق نواب البرلمان الأوروبي، وممثلو 27 دولة، على الشهادة الصحية التي ستسمح بإعادة فتح الحدود.

وأكدت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، أن الشهادة ستكون «عنصراً رئيسياً على طريق استئناف السفر الآمن والسهل عبر الاتحاد الأوروبي».

هذه الشهادة الصحية الأوروبية التي طال انتظار الدول الأكثر اعتماداً على السياحة، مثل اليونان، لها تهدف إلى توفير إطار عمل لتسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

(أ.ف.ب)