شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «جيه دي لوجيستيكس» يقفز 18% يوم الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «جيه دي لوجيستيكس»، الذراع التابعة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «جيه دي دوت كوم»، أمس الجمعة، بعد اكتتابها العام وإدراجها في بورصة هونج كونج.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 18%، بعد افتتاح التداولات عند 40.05 دولار هونج كونج، إلا أنه تم تقليص الكثير من هذه المكاسب في وقت لاحق؛ حيث أنهى السهم أول يوم للتداول، مرتفعاً بنسبة 3.32% عن سعر الاكتتاب.

وتم تسعير سهم «جيه دي لوجيستيكس» للاكتتاب عند 40.36 دولار هونج كونج، وهو الحد الأدنى من النطاق المتوقع للسهم، وجمعت الشركة 3.2 مليار دولار من طرحها الأولي.

وتخطط الشركة لاستخدام الأموال التي تم جمعها للاستثمار في شبكتها اللوجستية والبنية التحتية، حسبما صرح الرئيس التنفيذي يو يوي للصحفيين يوم الجمعة. (وكالات)