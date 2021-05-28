شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورا سيتي وتشيلسي يغنيان:«من هو يونايتد؟» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر مشجعو مانشستر سيتي وتشيلسي في مدينة بورتو البرتغالية بكثافة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت، وكان لافتاً أنهما اجتمعا على كره مانشستر يونايتد، الجار اللدود لفريق «القمر السماوي».

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) بأن 16500 متفرج سيتمكنون من حضور المباراة المرتقبة، وهذا العدد الذي سمحت به السلطات البرتغالية يشكل ثلث سعة ملعب «استاديو دو دراغاو».

وكان «ويفا» خصص بالفعل ستة آلاف تذكرة لكل فريق، وتُضاف إلى ذلك الدعوات التقليدية، و«1700 تذكرة محجوزة لعامة الناس» والتي «سيتم بيعها على أساس أسبقية الحضور».

وسيطلب من المشجعين «تقديم دليل على اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية» للدخول إلى الملعب، بينما سيتعين على المشجعين الآتين من الخارج «الامتثال لقيود ومتطلبات الدخول السارية عبر الحدود».

ورغم بعض أعمال الشغب التي قام بها المشجعون، إلاّ أن الأجواء عامة كانت رائعة في مدينة بورتو، وظهر مشجعون من مانشستر سيتي وتشيلسي معاً وكانوا سعداء ويغنون«من هو مان يونايتد؟».