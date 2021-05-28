شكرا لقرائتكم خبر عن الكازاخستانيات يسيطرن على بطولة آسيا للملاكمة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت 8 ملاكمات كازاخستانيات من مختلف الأوزان إلى الدور النهائي في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021 التي تستضيفها دولة الإمارات لأول مرة وتستمر منافساتها حتى يوم 31 مايو/أيار الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وكانت الإندونيسية هوسواتون حسنة هي أول ملاكمة من إندونيسيا تتأهل إلى نهائيات بطولة آسيا للملاكمة، حيث حصلت على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018، وتمكنت من تحسين لياقتها البدنية في الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى أفضل حالاتها لتتمكن هذه المرة من التأهل إلى النزال النهائي في بطولة آسيا دلهي - دبي.