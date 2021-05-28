شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الموقع الإلكتروني المروج لعملة «دبي كوين» غير المرخصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلق الموقع الإلكتروني غير المرخّص الذي يروّج لعملة «دبي كوين» الرقمية، وسط تحذيرات من الانجرار وراء مواقع كهذه تعرّض المستخدم لفقدان خصوصية بياناته، فضلاً عن إمكانية تطور الأمر لخسارة أمواله، ومن دون وجود جهة ناظمة يمكن الرجوع إليها.

وأكد «مركز دبي للأمن الإلكتروني» أن دبي لا تمتلك في الوقت الراهن أي عملة رقمية تحمل اسمها، وواصل المركز، بالتعاون مع الدوائر الحكومية في الإمارة، التوعية تجاه ما ذكره أحد المواقع غير المرخصة باعتماد عملة «دبي كوين» الرقمية.

وأكد المركز أنه لم يتم اعتماد هذه العملة من قبل أي جهة رسمية، وأن الموقع المروّج للعملة هو موقع غير مرخّص، ويستهدف تصيّد معلومات البريد الإلكتروني، وكلمة السر، وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة إلكترونية. وطالب كل أفراد المجتمع بتوخي الحيطة والحذر وعدم إعطاء معلومات شخصية لمواقع إلكترونية غير موثوقة.