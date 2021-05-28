الفريق ربيع: مجموعات الإنقاذ تعاملت بحرفية مع عطل مفاجئ في سفينة حاويات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعاملت سريعًا مع عطل مفاجئ في محركات سفينة الحاويات MAERSK EMERALD خلال عبورها، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال.

وأوضح أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، إذ جنحت السفينة بعد حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة، وجرى التحرك الفوري لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف، وتنفيذ أعمال الإنقاذ والتعويم من خلال 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنًا.

واستكمل الفريق "ربيع" أن مجموعة الإنقاذ تعاملت بشكل فوري مع العطل واستأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاحه من جانب طاقم السفينة، وهي الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، إذ جرى تحويل مسار قافلة الشمال للعبور من خلال تفريعة الدفرسوار الشرقية، لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي، وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ.

يشار إلى أن سفينة الحاويات MAERSK EMERALD التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 مترًا، وعرضها 48 مترًا، بغاطس 15.5 متر، وحمولة قدرها 146 ألف طن.

وصرح الفريق ربيع أن قناة السويس شهدت عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن.

ووجه رئيس الهيئة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال.

علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد.