ليبيا تبحث مع إيطاليا ومالطا سبل إيجاد حلول مستدامة لتخفيف تدفق المهاجرين لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة بالعاصمة طرابلس، مع وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وذكرت الحكومة الليبية ،في بيان لها نقلته بوابة الوسط الليبية، أن اللقاء تناول العلاقات والتعاون في المجالات كافة، والعمل على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.