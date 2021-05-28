إصابة 12 شخصًا في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في مشاجرة بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء جلال أبو سيحلي، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية قرية الشوكا بطما.

نتج عن المشاجرة إصابة كل من "أحمد. م" 30 عامًا، "سميرة. ع" 63 عامًا، وجرى تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، "علي. ع" 59 عامًا، "منصور. أ" 36 عامًا، "أنور. ع" 61 عامًا، "عبدالرحيم. أ" 28 عامًا، "جمال. أ" 57 عامًا، "محمد. ع" 27 عامًا، "عثمان. ا" 65 عامًا، "طارق. ج" 24 عامًا، "مدحت. ص" 27 عامًا، "صفاء. ع" 35 عامًا، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم لمستشفى طما المركزي.

وتبين من تحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما، أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسيطرة على الموقف.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.