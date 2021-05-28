شكرا لقرائتكم خبر عن قطر سفينة معطلة بقناة السويس ولا تأثير على الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة قناة السويس إن سفينة حاويات تعطلت في القناة اليوم الجمعة لكن جرى قطرها وإصلاح العطل دون أي تأثير على الملاحة.

وقالت الهيئة ومصادر في القناة إن السفينة ميرسك إميرالد التي يبلغ طولها 353 مترا تعرضت لعطل مفاجئ في المحرك قرب الإسماعيلية أثناء مرورها جنوبا لكن جرى قطرها إلى منطقة انتظار لإجراء الفحوص الفنية.

وأثناء الحادث، تم تحويل مسار بعض السفن إلى ممر ثان تم إنشاؤه في عملية لتوسيع جزء من القناة اكتملت في 2015، بحسب بيان الهيئة.