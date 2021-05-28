شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الوكالة الأوروبية تمنح "فايزر" رخصة تطعيم فئة 12 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة، أنه يمكن استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة فايزر/ بيونتك للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وما بعده.

وقال ماركو كافاليري، مدير استراتيجيات اللقاحات في الوكالة اليوم الجمعة، إن البيانات أظهرت أن اللقاح آمن للأطفال ويبدو أنه فعال في مساعدتهم على مقاومة العدوى، مع عدم وجود علامات على وجود آثار جانبية خطيرة.

وبهذا القرار يصبح اللقاح الأول الذي تتم الموافقة على استخدامه لأي شخص دون سن 16 عاما في أوروبا. ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية التصديق على قرار الوكالة، ولكن هذا يعتبر إجراء شكليا.

وتمت الموافقة بالفعل على تطعيم الأطفال بلقاح فايزر/بيونتك في الولايات المتحدة وكندا. كما تقدمت شركة مودرنا بطلب للموافقة على استخدام لقاحها للشباب.

وكانت دول مثل ألمانيا قد مهدت الطريق بالفعل لبدء تطعيم القاصرين، حيث وافق مجلس الوزراء أمس على بدء التطعيم للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما بدءا من 7 يونيو.

بيد أن الهيئة المنظمة للصحة في البلاد ألمحت إلى أنها قد لا تكون مستعدة للتصديق على استخدام اللقاح للقصر .