رئيس بيلاروسيا يزور روسيا.. العقوبات الغربية على الطاولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتعرض لضغوط بسبب عقوبات غربية، اليوم الجمعة، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

ويبحث الزعيمان تعزيز علاقات البلدين، عندما يجتمعان في منتجع "سوتشي" في البحر الأسود، بحسب الكرملن، واجتماع، اليوم هو الثالث بين الزعيمين هذا العام.



ويقول لوكاشينكو إنه سيبحث أيضا تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تضر حاليا بيلاروسيا بشكل خاص.

والعاصمة البيلاروسية مينسك عليها بالفعل ديون بمليارات الدولارات لموسكو، لكن بوتين أكد مرارا أن الكرملين سيواصل دعم لوكاشينكو.

يأتي الاجتماع بعد أقل من أسبوع من إجبار بيلاروسيا طائرة مدنية أوروبية على الهبوط اضطراريا في مينسك، قائلة إن هناك تهديدا بوجود قنبلة على متنها، والذي تبين أنه زعم لا أساس له ، حيث تم اعتقال رومان بروتاسيفيش، وهو صحفي معارض، مما أدى لاتخاذ مجموعة من التدابير من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قيود على حرية دخول المجال الجوي للتكتل للطائرات البيلاروسية.

وأعلنت ليتوانيا، أنها استجوبت الطاقم، و90% من الركاب الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، وما زال التحقيق بشأن الطائرة، التي ما زالت بالمطار في فيلنيوس، جاريا، بحسب وكالة "بي.إن.إس" للأنباء.

وكان هناك أكثر من 100 راكب على متن الطائرة في ذلك الوقت، وتأخرت لأكثر من ثماني ساعات بسبب تغيير مسار الطائرة.

وفي وقت سابق، رفضت روسيا توصية الاتحاد الأوروبي لشركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية، معتبرة أنه يعرض سلامة المسافرين للخطر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن توصية الاتحاد الأوروبي شركات الطيران تجنب دخول الأجواء البيلاروسية تصرف "بطريقة غير مسؤولة ما يعرض سلامة المسافرين للخطر".

وأوضحت الناطقة الروسية، عبر "فيسبوك" إن تغيير "مسار مئات الرحلات يتسبب بمشاكل هائلة للمواطنين".

وفي سياق متصل، قالت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا، إن هناك استعدادات لإضراب عام في البلاد احتجاجا على قيام حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو باعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش بعد اعتراض طائرة ركاب كان بها وإجبارها على الهبوط.

وقالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تسيخانوسكايا التي تعيش في المنفى في ليتوانيا بعد محادثات مع رئيس وزراء هولندا مارك روته في لاهاي "نأمل أن تستمر الاحتجاجات والعمال اتخذوا الاستعدادات لإضراب عام، سينزل الناس إلى الشوارع مجددا".

وانضمت هولندا لجولة رابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا البيضاء هذا الأسبوع.